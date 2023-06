Rouen. Un homme de 24 ans avait chez lui 2 800 euros en liquide et de la drogue

Jeudi 15 juin, un homme de 24 ans est contrôlé par les forces de l'ordre au niveau du square Guillaume Lion à Rouen. Il a ensuite été interpellé car il avait sur lui "quelques sachets de cannabis" et a été placé en garde à vue. Les forces de l'ordre ont réquisitionné son domicile situé dans les Hauts de Rouen et ont retrouvé 40 grammes de résine de cannabis, 20 grammes d'herbe, 2 800 euros en liquide ainsi qu'un cahier de compte.

Il vendait du cannabis depuis décembre 2022

Selon la police, l'homme de 24 ans a reconnu vendre du cannabis depuis décembre 2022 et d'après lui, il aurait écoulé 2 kg de résine de cannabis et 300 grammes d'herbe. Il aurait une vingtaine de clients réguliers. Les 2 800 euros saisis à son domicile ont été déposés à l'AGRASC, l'agence chargée de récupérer les sommes d'argent saisies, et les stupéfiants ont été détruits. L'homme est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 15 janvier 2024 pour acquisition, transport, détention, offre et cession de stupéfiants.