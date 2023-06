Seine-Maritime. Armada 2023 : le bilan sécurité en 5 chiffres

L'heure est au bilan en cette fin d'Armada. L'événement a pris fin dimanche 18 juin à Rouen. Ils sont nombreux à avoir assuré la sécurité pendant toute la durée de l'événement, à savoir, du jeudi 8 au dimanche 18 juin. La police municipale, nationale, les gendarmes, le Samu, la SNSM, les pompiers, la protection civile, la Croix rouge et les bénévoles ont travaillé main dans la main, de jour comme de nuit. Lundi 19 janvier, la préfecture de Seine-Maritime a dressé un premier bilan et il est plutôt positif.

1 274 personnes prises en charge

1 274, c'est le nombre de personnes prises en charge pour des malaises ou des éruptions cutanées. En effet, pendant dix jours, il a fait beau et chaud et nombreux ont été les visiteurs à avoir fait des malaises. Pour autant, les services d'urgence du CHU n'ont pas été impactés par un afflux conséquent de patients.

28 personnes interpellées

28 personnes ont été interpellées pour des faits de vols ou d'acte de violence. Au total, cinq vols ont aussi été recensés, notamment au niveau des stands de spécialités culinaires. "On a peu de gardes à vue, environ une quarantaine, une délinquance pendant cette semaine qui n'a quasiment pas varié sur le département alors que nous avions plusieurs millions de personnes supplémentaires qui étaient présentes, assure Nicolas Bouferguène, directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime. Entre 250 et 450 policiers présents quotidiennement sur le dispositif, c'est clairement ce travail collectif qui nous a permis d'obtenir ce résultat très satisfaisant."

1 plainte déposée pour agression sexuelle

Une agression sexuelle a été déclarée et une plainte a été déposée. "Une agression sexuelle, c'est très grave et je me réjouis que l'auteur ait pu être déféré à la justice, affirme Jean-Benoît Albertini, préfet de Seine-Maritime. Les suites vont être apportées, tant sur le plan administratif que sur le plan pénal, et nous pourrons en rendre compte pour que ces messages d'intervention soient aussi au rendez-vous des prochaines éditions."

5 personnes tombées à l'eau

"Nous déplorons cinq personnes qui sont tombées à l'eau, heureusement sans suites graves. C'est un des points, lorsqu'on est à proximité d'un plan d'eau, qui est préoccupant", reconnaît Jean-Benoît Albertini. "Ces cinq personnes auraient sans doute dû ou pu ne pas tomber à l'eau, et peut-être serons-nous amenés à revoir les points de barriérage et les distances de sécurité, même si encore une fois, au regard de l'affluence sur périmètre, c'est un chiffre qui reste extrêmement modéré."

250 pompiers du SDIS

Du jeudi 8 au dimanche 18 juin, le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) avait un stand sur les quais de Rouen, à côté de l'Armada. Les pompiers avaient pour missions de présenter leur métier et de renseigner les visiteurs sur leurs formations, les gestes de premiers secours et autres ateliers. Au total, 250 pompiers ont été mobilisés sur toute la durée de l'événement, sur site ou au stand.