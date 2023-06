Sotteville-lès-Rouen. Viva Cité : toujours plus de surprises, de rires et d'émotions !

Anne Le Goff, directrice de l'atelier 231, Centre national des arts de la rue, programmatrice de cet événement désormais incontournable, nous livre les secrets de fabrication.

Quelle sera la tonalité de Viva Cité 2023 ?

Grâce aux Plastiqueurs, qui sont nos partenaires depuis plus de 30 ans, la scénographie du festival s'inspire cette année du végétal avec l'installation de luminaires et de graines géantes qui ponctuent l'espace urbain. La géante d'osier Aka, créée par la compagnie L'Homme debout, qui déambulera lors du préambule, viendra faire écho à cette préoccupation environnementale. Mais nous nous gardons bien de soumettre le festival à un thème car il nous importe surtout d'offrir au spectateur des formules les plus variées possibles pour témoigner de la richesse et de la diversité des créations d'aujourd'hui.

Nous sommes donc attentifs à brasser tous les genres, danse, ciné-concert, musique, cirque, théâtre, et à proposer des formes très diverses, de l'intime au monumental.

Quelle est l'ampleur du festival ?

Viva Cité est un festival reconnu : c'est le troisième festival des arts de rue en France. Mais Viva Cité est toujours ancré dans le local et implique les habitants, via des ateliers de création. Dans le programme officiel, 20 compagnies sont invitées. L'atelier 231 coproduit 14 des 22 spectacles présentés et offre aussi son soutien à des compagnies régionales. Les compagnies invitées sont sûres de quitter Viva Cité avec un carnet de commandes rempli : c'est une formidable vitrine pour les professionnels et une opportunité pour les spectateurs qui découvrent des spectacles bien souvent complètement inédits. Dans le festival off, ce sont 39 compagnies qui ont été retenues, résultat de nos prospections et des 696 demandes qui nous ont été envoyées ! D'autre part, dès ses débuts, le festival a choisi de se tourner vers l'international. Cette année encore, nous recevons des compagnies étrangères dans le In comme dans le Off. Viva Cité, avec ses 200 représentations en deux jours, offre donc de quoi satisfaire tous les publics.

Pratique. Samedi24 et dimanche 25 juin, à Sotteville-lès-Rouen. gratuit. Programme sur sotteville-les-rouen.fr.