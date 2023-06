Place du commerce. Du nouveau dans le centre-ville rouennais

Le centre-ville de Rouen attire les commerçants : un salon de thé/coffee shop, de coiffure et une adresse de sandwichs et salade viennent d'ouvrir il y a quelques semaines.

Coiffure, viennoiseries et sandwichs

La bio par Thomas est le nouveau salon de coiffure de la rue Grand-Pont de Rouen. Là-bas, les produits capillaires sont soigneusement choisis pour respecter les fibres des cheveux avec des ingrédients bio. On peut y refaire sa coupe, sa couleur ou acheter des produits. Au coffee shop Le Titep', situé au 2 rue Adrien-Pasquier à Rouen, on retrouve les traditionnels croissants et pains au chocolat, mais aussi des jus de fruits. Une adresse gourmande pour le goûter par exemple. Du côté de la rue de l'Hôpital à Rouen, l'enseigne Mie à Mie vient de s'installer au numéro 55. On peut y manger des salades, des sandwichs mais aussi des crêpes et des gaufres, du mardi au samedi. Ouverture, agrandissement ou déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.