Cherbourg-en-Cotentin. La Petite Culotte et des stars des années 1980 présents à un concert événement

L'hippodrome de La Glacerie, près de Cherbourg, accueillera vendredi 1er septembre un grand concert événement intitulé "La Folie". L'organisation est à mettre à l'actif de l'association "Espoir de sortir pour vivre". Cette dernière vient en aide aux enfants et adultes en situation de handicap et accueillis au sein de centre spécialisés ou de rééducation.

Patrick Hernandez, Cookie Dingler et Jean-Pierre Mader

Des artistes des années 1980 seront présents, comme Patrick Hernandez, Philippe et William de Début de soirée, Cookie Dingler et Jean-Pierre Mader. En première partie de soirée, l'incontournable chanteur Vincent Colonna La Petite Culotte, avec son tube phare de l'été La Goffa Lolita, venu l'an dernier au Tendance Live 2022 de Cherbourg, ne manquera pas non plus ce rendez-vous. Le groupe local Les Toulips sera également à découvrir. Par ailleurs, la soirée sera animée par Marc Scalia, animateur de radio très connu dans les années 1980-1990, et se clôturera avec deux DJ.

Une exposition de tacots le week-end

L'entrée au concert ouvre droit à la visite gratuite de l'exposition de "Tacots", consacrée aux véhicules de sport, camions, tracteurs et deux-roues samedi 2 et dimanche 3 septembre. Des feux d'artifice seront tirés à l'issue du concert et de la journée de samedi depuis l'étang de l'hippodrome.

Pratique. Tarif pour le concert : 20 €. Billetterie disponible au restaurant routier "Le bout du monde" à La Glacerie, à la cave WBS à La Glacerie, à l'espace culturel E.Leclerc à Tourlaville, et Libr & Cav Aventure à Sottevast. Renseignements auprès de Pierre Landry, président de l'association, par téléphone au 06 72 80 62 38.