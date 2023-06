Rouen. Un agresseur avec un couteau interpellé par un policier hors service

Le policier était hors service mais n'a pas hésité à intervenir. Samedi 17 juin, vers 4 h 30 du matin, il tombe à Rouen, sur le pont Corneille, sur un homme de 25 ans, victime d'un coup de couteau. Il présentait de profondes lacérations dans le dos, indique la police.

Aiguillé par des passants et par la compagne de la victime, le policier de la BAC en civil repère le suspect qui prend la fuite, vers la rive gauche. Le fonctionnaire appelle des renforts et parvient finalement à appréhender le suspect, qui est interpellé. L'homme, âgé de 30 ans, était en possession d'un couteau et d'un rasoir de barbier.

Le suspect jugé lundi

Placé en garde à vue, le suspect a été déferré. Il fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français et doit être présenté au tribunal en comparution immédiate, lundi 19 juin.

Le policier qui est intervenu a, quant à lui, été félicité directement par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.