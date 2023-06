Rouen. Chauffeur de bus, Bissenty Mendy véhicule joie et bonne humeur sur TikTok

C'est avec un grand sourire que le Quevillais commence l'interview. Celui que ses collègues surnomment "Bisso" est surtout connu sous le nom de "happy bus driver 1" sur TikTok, réseau social que Bissenty Mendy, chauffeur sur la ligne F9, a découvert grâce à sa nièce à l'occasion d'une soirée de Noël. "Au début, je pensais que c'était surtout pour les jeunes, explique le chauffeur rouennais. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'utilisaient pour expliquer leur métier… Je me suis dit pourquoi pas moi, conducteur de bus." Au départ, les contenus sont orientés pour ses confrères conducteurs et les passionnés du métier mais, très vite, les vidéos explosent les compteurs. "Ce qui m'a fait connaître, c'est une vidéo où j'explique que quand j'étais petit, je voyais les bus articulés et je me disais que les gens qui conduisaient ces véhicules étaient des super-héros."

Devenu lui-même un super-héros, le chauffeur se plaît désormais à créer des contenus plus légers afin de distiller sa bonne humeur pour ses près de 45 000 abonnés tout en restant pédagogique avec des vidéos parfois très pratiques et ludiques concernant le réseau Astuce. "Ils ne m'ont rien demandé, je fais ça de moi-même, ça me fait plaisir." Le chauffeur a profité de sa troisième Armada cette année avec l'enthousiasme qui lui colle à la peau malgré l'affluence de touristes dans les bus pendant cette période. "C'est un moment magique. Et puis, les gens ne sont pas pareils, je les vois heureux parce qu'ils ont pu prendre des selfies avec des marins ou visiter tel ou tel bateau."

"Dans mes TikTok, je suis comme avec les gens qui montent dans le bus"

C'est la philosophie de Bissenty Mendy, voir toujours le verre à moitié plein. "C'est mon naturel, je suis positif, dans mes TikTok, je suis comme avec les gens quand ils montent dans le bus, je parle avec eux, je les renseigne, je leur donne même des conseils s'ils veulent devenir chauffeur", poursuit Bissenty, pour qui le secret de la réussite sur TikTok, c'est bien "d'être soi-même".

Quand on lui demande si les gens le reconnaissent dans le bus, le chauffeur répond : "Je ne suis pas prétentieux, mais c'est tous les jours !", s'exclame-t-il. D'ailleurs, à la fin de l'interview, le chauffeur est alpagué par un de ses jeunes fans qui le reconnaît, ému. Star des réseaux, Bissenty Mendy se laisse prendre au jeu du selfie avec le jeune homme, tout fier d'avoir pu rencontrer son idole. Malgré toute l'attention portée sur lui, le Normand reste humble. "Je ne suis pas une star, juste un conducteur qui adore son métier et qui l'explique"