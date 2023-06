Alerte météo. Des orages attendus dans trois départements, avant de s'étendre à toute la Normandie demain

Après une semaine où le soleil a brillé dans le ciel normand, le mauvais temps fait son retour. Trois départements normands sont placés en alerte jaune orages par Météo France ce samedi 17 juin. Le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime pourraient voir éclater des épisodes orageux entre 15 heures et 18 heures, de quoi par exemple perturber l'Armada qui se conclut à Rouen.

Demain, dimanche 18 juin, la situation pourrait être encore plus compliquée. Les trois départements de l'ex Basse-Normandie, la Manche, le Calvados et l'Orne, sont d'ores et déjà placés en vigilance jaune à partir du petit matin jusqu'au lendemain. De la grêle pourrait même tomber.

Pour l'Eure et la Seine-Maritime, cette vigilance particulière ne débute qu'à midi, mais se maintient également jusqu'au lundi.