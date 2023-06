Place du commerce. Trois nouvelles enseignes caennaises

Encore de belles nouveautés à découvrir cette semaine, avec trois nouveaux commerces. On vous dit tout.

Pop culture, prêt-à-porter

"L'enseigne Peinturier existe depuis 1959 et il s'agit d'une maison familiale", explique Karine Pierrard, responsable de la boutique ouverte 92 rue de Bernières à Caen. "Nous proposons un large choix de marques et habillons uniquement les hommes, de la tête aux pieds", précise-t-elle. Quant à Émilien François, le jeune gérant de la nouvelle boutique Mangarake, il s'agit d'un premier commerce. "J'ai toutefois une solide expérience du commerce puisque je faisais les marchés en région parisienne, et j'avais depuis longtemps envie de m'installer dans la région." C'est chose faite pour ce passionné de pop culture japonaise avec l'ouverture de la sixième boutique franchisée. Enfin, pour l'enseigne Lice Hair, centre de traitement anti-poux, c'est une première installation. "Je suis coiffeuse de métier et j'ai eu envie d'ouvrir mon propre centre de traitement anti-poux", ajoute Blandine Vautier, la gérante.