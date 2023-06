Orne. Un diplôme et un chèque pour trente jeunes apprentis

Ils sont ici car ce sont les meilleurs. Jeudi 15 juin à Mortagne-au-Perche, une trentaine de jeunes apprentis ont été sélectionnés par la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Fondation du jeune apprenti pour devenir lauréats de la promotion 2023. Cette année, cent soixante-dix candidatures ont été déposées dans toute la Normandie pour faire partie de cette fine communauté.

Récompensés pour leur investissement, leur volonté de travailler et leur parcours de formation réussi, les jeunes ont reçu un diplôme et un chèque de trois cent vingt euros.

Une valorisation importante

"Pour moi, c'était juste un diplôme pour apprendre le métier et je ne pensais pas être récompensée cette manière", explique Lilou Sevin, jeune lauréate de la fondation. Pour les apprentis, cette distinction constitue un atout majeur en vue de leurs prochains entretiens d'embauche. "Cela me démarque des autres et mon travail est valorisé, donc c'est toujours bien", assure Tom Flandrin, lui aussi jeune diplômé.

Depuis plus de quarante ans, trois mille trois cents jeunes ont été récompensées par cette institution.