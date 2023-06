Campagne de Caux. Ramassage des déchets : du changement pour les habitants début juillet

La communauté de communes de Campagne de Caux (autour de Goderville) change de prestataire pour la collecte de ses déchets. Les tournées étaient jusque-là assurées par l'agglomération de Fécamp. À partir du lundi 3 juillet, c'est société Véolia qui s'en chargera.

Collecte des poubelles - Campagne de Caux

Cette transition entraînera quelques modifications de planning, "afin d'optimiser le processus de collecte et d'assurer un service plus efficace", assure la communauté de communes. "Dans le cadre de ce nouveau service, nous souhaitons informer nos résidents qu'il sera désormais nécessaire de sortir les bacs la veille de la collecte et de les rentrer le soir même. Cette mesure contribuera à améliorer la fluidité de la collecte et garantira une gestion optimale des déchets dans notre région."

Le nouveau planning de collecte est disponible en ligne mais également à l'accueil de la communauté de communes et dans les différents services ouverts au public tels que l'Espace France services, la déchetterie et le relais petite enfance. Il sera également distribué à chacune des mairies du territoire afin d'être mis à disposition des habitants.