Manche. À Jullouville, le nautisme "les pieds dans le sable"

Tous nos conseils pour votre séjour à la base nautique de Jullouville.

Tarifs de location

La base nautique vous propose des créneaux d'une ou deux heures. Comptez entre 42 € et 74 € pour le catamaran selon la durée, entre 13 € et 21 € pour le stand up paddle et le kayak simple, entre 21 € et 32 € pour le kayak double, entre 42 € et 79 € pour le paddle géant et entre 63 € et 116 € pour le Catamaran Nacra 500.

Consignes

Si la plage est adaptée à la cohabitation entre les activités nautiques et les vacanciers venus se détendre, il y a évidemment des règles à suivre pour ne pas risquer d'accident. Ainsi, évitez de circuler dans les zones de roulage réservées aux chars à voile et ne nagez pas dans le chenal, strictement réservé aux bateaux.

Restauration

Comme près de toute plage, nombreux sont les restaurants en centre-ville de Jullouville directement en sortant de l'eau. Selon votre budget, découvrez de la cuisine typiquement manchoise, comme au Restaurant La Promenade ou à Côté Rue, plus accessible.