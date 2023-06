Calvados. Caen plage débute en beauté avec le festival des Belles Rives

Le sable, le soleil et l'esprit de fête sont de retour aux Rives de l'Orne depuis mardi 20 juin, pour Caen plage. Pour débuter cet événement en beauté, cinq concerts gratuits sont à apprécier les pieds dans le sable. Le festival Les Belles Rives revient pour une quatrième édition le week-end des vendredi 23 et samedi 24 juin.

De nombreux concerts

Au programme de ces deux jours : cinq groupes ou artistes en solo. Si, l'an passé, le public des Rives a vu fleurir Adam Naaas, Ehla ou encore Napkey, cette année, place à Anna Majidson et Premier Métro le vendredi, puis Le School of Rock, Leslie Medina et Quasi Qui, le samedi. Anna Majidson propose de la musique pop franco-américaine. L'artiste, qui a été la première partie d'Angèle en 2019, a sorti son deuxième album en avril dernier Ménagerie de Glass. Anna Majidson chantera à 19 heures samedi, avant de laisser la place à Premier Métro à 20 h 15. Les quatre artistes qui composent le groupe, Dimitri, Enzo, Seb et Alex, envoûtent grâce à leur nouvelle pop new wave, variété des années 80 revisitée. Eux qui ont été la scène d'ouverture du tremplin Riffx du festival We love green l'an passé, inviteront les Caennais des Rives pour un voyage dans le temps.

Des artistes reconnus et en devenir

Ce festival de musique tend le micro à toutes et tous. Samedi, c'est le groupe Le school of rock du collège Lechanteur de Caen qui montera sur scène en premier, à 18 h 15. Les jeunes, chapeautés par leurs professeurs, reprendront des titres pop-rock qu'ils ont déjà portés sur les scènes du Zénith de Caen, du festival Beauregard et des Arts Sonic. Ces artistes en devenir seront suivis, à 19 h 30, par la chanteuse, compositrice, productrice et actrice Leslie Medina qui a sorti Les belles filles, Particulière ou encore Fais comme ci. La soirée se terminera avec un duo, celui de Quasi Qui, composé de Yehan et Zadi, frères et sœurs venus du Royaume-Uni.

Pratique. Vendredi 23 et samedi 24 juin sur l'esplanade des Rives de l'Orne, à Caen. Entrée libre pour le Secours populaire. Plus d'informations sur rivesdelorne.com.