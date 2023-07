Calvados. Le viaduc de la Souleuvre, pour les amateurs de sensations

Situé en contrebas du viaduc de la Souleuvre, le parcours sur rails de Normandie Luge est long d'1,2 kilomètre. Pour fêter ses 10 ans, le circuit s'est enrichi de 400 mètres de rails, avec une vitesse toujours limitée à 45 km/h. Le tout dans le cadre idyllique de la vallée de la Souleuvre.

Malgré ses allures de montagnes russes, le parcours est accessible aux enfants dès 3 ans. Mais il n'est pas morne pour autant : des petits sauts et des chicanes vous secouent tout du long. "Avec cette luge tout public, on a le temps de prendre de vraies sensations", explique Norbert Decaen, le patron de la société. Après deux ou trois minutes consacrées à gravir les 350 mètres de remontées mécaniques, vous n'avez plus qu'à dévaler le parcours en réglant votre vitesse à l'aide de deux poignées. Avec bien sûr une consigne : on ne fonce pas dans les gens devant !

Un site au patrimoine riche

Même si le soleil de plomb de l'été peut changer les couleurs du site, le tout est très vert. Nous sommes au cœur du bocage normand et le site, à proximité de l'eau, est bien arboré, de quoi y trouver de nombreux points d'ombre pour partager un pique-nique sur les tables installées. Au-dessus de la vallée, le viaduc, vestige de l'ancienne ligne ferroviaire Caen - Vire, a été construit d'après les plans de Gustave Eiffel dans les années 1890. Le pont a été démonté un peu moins d'un siècle plus tard, mais ses hauts piliers en pierre sont toujours présents, servant maintenant de terrain de jeux aux plus aventuriers. Le tout se découvre donc grâce au parcours en luge, sur lesquelles vous pouvez monter seul ou à deux. De quoi ravir les enfants, qui redemandent souvent de faire un tour !

Pratique. Comptez 4 à 6 € pour un tour de luge, 3 à 5 € si vous venez le matin.