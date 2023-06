[Photos] Valognes. Le béguinage solidaire, une autre manière de se loger pour les séniors

Le béguinage solidaire est un mode de vie collectif destiné aux personnes âgées, seules ou en couple. Ce type de structure n'est pas médicalisé, le sénior reste autonome. À Valognes, un béguinage a officiellement ouvert ses portes en février. Une première dans la Manche. L'outil se trouve dans les anciens locaux de l'hôtel Sivard de Beaulieu, totalement réhabilité. L'inauguration a eu lieu mercredi 7 juin

L'ancien hôtel Sivard de Beaulieu à Valognes.

Les premiers habitants ont été accueillis dès le mois de janvier. Le béguinage se compose de 28 logements. Parmi les administrés, Michel et Céline Pesnel, qui vivaient depuis 53 ans dans une maison avec escalier dans la commune et souhaitaient une habitation de plain-pied. Pour en bénéficier, un seul critère : être retraité. "La plus jeune personne a 62 ans et la plus âgée 92 ans", précise Pierre Manuel, un des instigateurs de ce projet. Toutes les maisons sont de plain-pied, tout est adapté pour une personne à mobilité réduite ou disposant d'un fauteuil roulant. Dans l'ancien hôtel, les habitants de ce béguinage se retrouvent pour faire la cuisine, jouer aux cartes, goûter, fêter un anniversaire. Ils disposent d'un potager et d'un jardin partagé, ils peuvent aussi créer un journal, une exposition de photos.

Il est possible de faire des dons

Depuis dix ans, l'association Béguinage solidaire œuvre au quotidien en faveur du bien vieillir en proposant une alternative équilibrée entre le maintien à domicile et la maison de retraite. "Bien chez soi, bien ensemble" en sont les maîtres mots.

Un jardin et un potager partagé.

Il est possible de faire des dons ponctuels pour soutenir des projets de l'association comme un banc potager, des outils de jardinage et de bricolage, une formation aux outils numériques, l'organisation d'un événement culturel, un piano droit, ou tout projet du Béguinage solidaire.

Pratique. Renseignements auprès de Sophie Jouan au 07 86 43 69 80 ou à s.jouan@beguinagesolidaire.fr.