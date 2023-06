Eure. Pollution : un niveau élevé d'ozone dégrade la qualité de l'air

La qualité de l'air est mauvaise dans l'Eure, ce jeudi 15 juin. L'Atmo Normandie, l'association de surveillance de la qualité de l'air sur le territoire alerte sur un niveau élevé d'Ozone dans les cinq départements.

Qu'est-ce que l'ozone ?

L'ozone, c'est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère mais dont les effets peuvent être toxiques "lorsque ces concentrations dans les basses couches deviennent trop élevées", selon l'Ineris, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Ce polluant atmosphérique est créé par plusieurs réactions chimiques et photochimiques : "Les oxydes d'azote sont majoritairement issus du trafic routier, mais aussi de l'industrie et du chauffage résidentiel", poursuit l'Ineris.

Sur cette carte de l'Atmo Normandie, la qualité de l'air est mauvaise ce jeudi 15 juin. - Atmo Normandie

Et au vu des fortes chaleurs et des vents faibles de secteur nord-est, "le seuil d'information et de recommandation de l'Ozone pourrait être dépassé", précise l'Atmo.

Comment se protéger ?

Une procédure préfectorale d'information et de recommandation est donc déclenchée pour ce jeudi 15 juin. Concrètement, il n'y a pas lieu de modifier ses habitudes pour la population, mais il est conseillé de continuer de ventiler et d'aérer, et d'éviter d'aggraver les symptômes avec des facteurs irritants comme la fumée de cigarette ou l'exposition aux pollens.

Les recommandations pour les personnes vulnérables ou sensibles sont les suivantes :

• limiter les activités physiques et sportives intenses en plein air

• limiter les sorties durant l'après-midi

• prendre conseil auprès de son pharmacien ou de médecin en cas d'inquiétude ou de symptômes.