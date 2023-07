Caen et alentours. Lancer de haches, ambiance Harry Potter et chambres d'hôtes : nos idées d'activités pour les soirées d'été

Avec son château, ses espaces fleuris et ses nombreux bâtiments historiques, le centre-ville de Caen possède son charme, c'est vrai. Mais parfois, il suffit de faire quelques pas pour trouver des lieux aux ambiances insolites. Après avoir effectué son petit tour dans les rues, la rédaction de Tendance Ouest vous propose ses coups de cœur pour se poser le temps d'une boisson, un repas ou une nuit dans un lieu insolite.

De quoi vous ravir

Que vous cherchiez un endroit pour vous défouler, vous régaler ou vous reposer, l'agglomération de Caen propose un large choix. Pour le soir, deux options. Envie de vous la jouer viking avec du lancer de haches dans une taverne ? Direction Bretteville-sur-Odon, à dix minutes du centre-ville. Plutôt gourmand et fan d'Harry Potter ? Le Moon & Sons, un pub situé en plein cœur de ville, aura de quoi vous ravir les yeux et les papilles. Et pour la nuit, nous vous proposons une chambre d'hôtes au sein d'un hôtel particulier du XVIIe siècle. De quoi bien profiter de vos soirées et de vos nuits caennaises !