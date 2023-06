Rouen. Trois hommes interpellés pour le vol du téléphone d'un visiteur de l'Armada

Trois hommes ont été interpellés par les forces de l'ordre vers 22 heures mardi 13 juin, au niveau du quai Émile Duchemin à Rouen, sur le site de l'Armada.

Un homme de 48 ans a été la cible de quatre personnes. Le quadragénaire marchait sur le quai quand il a senti un mouvement dans sa poche, celle où se trouvait son téléphone. Une personne était en train de le fouiller, aidée de trois autres. La tension monte alors, des coups sont échangés et le portable est dérobé. Les gendarmes en patrouille vont par la suite interpeller trois des mis en cause, des hommes âgés de 18, 23 et 26 ans. Les militaires découvrent du cannabis sur celui âgé de 23 ans.

Les trois hommes ont été placés en garde à vue.