Jeux vidéo. La section e-sport de l'US Granville recrute

Qui dit mois de juin, dit aussi début de l'été et donc période de mercato pour les clubs de sport. Si les amateurs de Ligue 1 se passionnent pour le futur de Kylian Mbappé, ça bouge aussi dans les plus petites structures que le PSG. C'est le cas par exemple à l'US Granville, qui évoluera en Nationale 2 la saison prochaine. Le mercato en cours depuis jeudi 8 juin n'est pourtant pas pour son équipe fanion, mais pour la section e-sport, les compétitions de jeux vidéo.

RECRUTEMENT



Dans le cadre de la saison 2023-2024, l'USG esport souhaite se déployer sur de nouvelles licences. Nous recrutons donc :



Un.e responsable VOLORANT

Un.e responsable FORNITE

Un.e responsable ROCKET LEAGUE



Plus d'informations en DM ou avec @louisbrd7



#🤍💙 — US Granville eSport (@USG_eSport) June 8, 2023

L'US Granville e-sport aligne pour l'instant une équipe de 11 joueurs sur le jeu de football FIFA, sur le mode "club pro". Ici, sur PS5, chaque gameur contrôle un personnage de l'équipe dans le jeu, contrairement au mode classique dans lequel une seule personne contrôle chacun des joueurs. "Là, sur les dernières années, on est sur un Top 5 France", assure Louis Briand, le responsable de la section. Il souhaite développer l'aspect e-sport au club et recherche des responsables pour les jeux Valorant, Fortnite ou Rocket League. Ces personnes devront ensuite trouver des joueurs puis les entraîner et participer à des compétitions.

Le jeu vidéo dans un club de football n'est pas illogique, pour Louis Briand. "On voit qu'on a de plus en plus d'abonnés sur nos réseaux sociaux e-sport, mais aussi sur les réseaux sociaux du club. On voit qu'on a des personnes qui ne s'intéressaient pas forcément à l'USG qui s'y intéressent", explique-t-il. Ces passionnés arrivent de toute la France mais aussi de l'étranger. Cela sert l'image du club dans son ensemble.

Les e-athlètes sont bénévoles et s'entraînent en ligne régulièrement. S'inscrire aux compétitions a un coût, mais plus il y a de victoire, plus il y a de récompenses financières. "L'idée, c'est d'être encore meilleur et de rentrer plus d'argent pour se développer sur d'autres licences", affirme Louis Briand. C'est tout un équilibre à trouver.