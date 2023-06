Football (Ligue 2). Les premiers mots de Jean-Marc Furlan, nouvel entraîneur du SM Caen

Le Stade Malherbe Caen a fait les choses en grand. Ce mercredi 14 juin, le club a organisé une conférence de presse pour annoncer les grands changements à venir au sein du club. A commencer par l'officialisation de Jean-Marc Furlan en tant qu'entraîneur de l'équipe professionnelle en Ligue 2. Agé de 65 ans, il vient remplacer Stéphane Moulin. Au moins jusqu'en 2025. Découvrez ses premiers mots :

"Ça me fait énormément plaisir de venir ici. La Normandie est le seul endroit où je ne suis pas venu en tant que joueur et entraîneur. Ça me fait plaisir de voir comment vous aimez le foot. Ça a été très compliqué de rester sans club depuis octobre. Ce qui me plait c'est de faire adhérer les joueurs à un projet sportif."

" La Normandie est le seul endroit où je ne suis pas venu, ça me fait très plaisir d'être ici " les premiers mots de Jean-Marc Furlan @SMCaen pic.twitter.com/WtcqFKjC3W — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 14, 2023

Jean-Marc Furlan est connu comme l'entraîneur à avoir réussi cinq montées de Ligue 2 au plus haut échelon français avec Troyes en 2005, 2012 et 2015, Brest en 2019 et Auxerre en 2022.

Les premiers mots de Chloé Charlot à la tête de l'équipe féminine en D3 pic.twitter.com/eYT5VD1a45 — Tendance Ouest (@tendanceouest) June 14, 2023

Le Stade Malherbe Caen a aussi officialisé la promotion interne de Chloé Charlot chez les féminines. Entraîneure des U18 avec qui elle a connu une montée en U19 national cette saison, elle prendra les rênes de l'équipe première féminine en D3 la saison prochaine. Nicolas Seube, lui, a été nommé à la tête du centre de formation.