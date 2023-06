Football. Jean-Marc Furlan nommé entraîneur du SM Caen

Alors que le SM Caen entame sa cinquième saison consécutive en Ligue 2, les cartes pourraient bien être rebattues. Jean-Marc Furlan vient d'être nommé en tant que nouveau coach de l'équipe de football caennaise, ce mercredi 14 juin. Il succède à Stéphane Moulin, dont le départ a été ressenti pour beaucoup de supporters comme une douche froide.

L'entraîneur de 65 ans, connu pour son style de jeu très offensif a commencé par jouer aux Girondins de Bordeaux avant de passer de l'autre côté du terrain en 2004.

Jean-Marc Furlan a cinq montées en ligue 1 à son actif, un record

Au cours de sa carrière, il a fait monter trois clubs : Troyes (en 2005, 2012 et 2015), Brest (2019) et, plus récemment, Auxerre en 2022. Un parcours qui pourrait plus que jamais donner un vent de renouveau au Stade Malherbe.