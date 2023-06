Rouen. Armada : comment les visiteurs font-ils face à la chaleur ?

Le soleil s'est invité à l'Armada 2023. Depuis le début de l'événement jeudi 8 juin, les visiteurs qui se rendent sur les quais de Rouen affrontent la chaleur.

"On a mangé une salade fraîche"

À l'Armada de Rouen, difficile de trouver de l'ombre mais, pour faire face à la chaleur, certains ont des astuces. "On a toujours des bouteilles d'eau que l'on garde sur nous. On a mangé une salade fraîche et une glace, on n'a pas mangé trop chaud aujourd'hui. Pour se promener, il ne faut pas trop manger. On a aussi acheté des casquettes", raconte Sylviane Jourdain, venue d'Amiens avec des amis.

D'autres visiteurs ont opté pour des options différentes. "Contre la chaleur, je mets ma capeline de la Réunion et, sinon, une chemise pour éviter les UV", révèle Marie-Céline Lallier, venue du Val-de-Marne. Romane Bouquet, Euroise, a encore une nouvelle solution. "Ce sont les granités", des glaces siciliennes que l'on peut déguster à la paille. Mais pour son ami Cédric Carré, "ça peut aussi peut-être bluffer l'organisme, notamment avec le sucre. Mais ça rafraîchit !" Des fontaines à eau sont également en libre accès pour tous.

Des fontaines à eau ont été installées à l'Armada de Rouen. Elles sont en libre d'accès pour tous.

Et en ce mercredi 14 juin, la chaleur sera toujours là. 20 °C sont prévus à Rouen le matin et 28 l'après-midi, l'occasion de mettre en pratique ces conseils !