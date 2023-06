Alençon. Un minibus avec des personnes à mobilité réduite pris dans un accident

Mardi 13 juin à 13 h 45, un minibus avec des personnes à mobilité réduite à bord a été pris dans un accident à Alençon. Les faits se sont produits à l'angle de l'avenue Koutiala et de la rue de Villeneuve. À bord du minibus, il y avait huit personnes, l'autre véhicule ne transportait qu'une seule personne. En tout, six des personnes impliquées dans l'accident sont indemnes et trois ont été légèrement blessées. Il s'agit d'une femme de 17 ans, d'une autre de 28 ans et d'un homme de 55 ans.