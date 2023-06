Politique. L'écologiste Sandrine Rousseau attendue dans la Manche

Sandrine Rousseau, députée d'Europe écologie - Les Verts (EELV) de Paris, sera présente mercredi 14 juin, à partir de 20 heures, à la salle des fêtes de Cherbourg, à l'occasion d'une réunion publique avec des représentants de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES).

Plusieurs députés présents

Le thème retenu de cette soirée est "Contre Macron et le Pen. Pour la République sociale et écologique". Seront présents également les députés Anna Pic, du nord-Cotentin, Matthias Tavel, de Loire-Atlantique, et Benjamin Lucas, des Yvelines, ainsi que Bertrand Hulin, porte-parole du Parti communiste français (PCF), et Emmanuel Vassal, conseiller municipal à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. Avant la réunion publique, Sandrine Rousseau rencontrera, vers 17 heures, des associations antinucléaires au Café de l'étoile à Cherbourg, avant une rencontre avec la presse vers 19 h 15 place centrale.