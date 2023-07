Nord-Cotentin. Trois idées de sorties pour se détendre pendant les vacances

On ne présente plus le nord-Cotentin. Entre Cherbourg avec sa Cité de la mer, Saint-Vaast-la-Hougue, sacré plus beau village de France 2019, ou Flamanville, les possibilités sont innombrables pour passer un été hors du temps et profiter de ces vacances pour découvrir de nouveau lieux exceptionnels. Nous avons la lourde tâche de réduire ces possibilités à trois bons plans. Ne vous inquiétez pas, nous sommes particulièrement confiants dans notre sélection. Le littoral sera bien sûr présent, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

La nature à l'honneur

On associe souvent le Cotentin à ses plages et ses ports. Évidemment, le littoral se taille la part du lion, avec nombre de sites incontournables. Nous vous proposons pour vos vacances de découvrir le Cap Lévi, qui combine patrimoine historique et naturel, et le Port Racine, dont la beauté saura vous toucher. Notre dernière pépite est plus surprenante : explorez le jardin botanique du château de Vauville.