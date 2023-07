Centre-Manche. Trois idées de sorties pour se détendre pendant les vacances

Entre plages de sable fin à perte de vue et paysages à couper le souffle, le département de la Manche est la destination rêvée pour retrouver le contact avec la nature et profiter pleinement de vacances reposantes. Et le centre-Manche est loin d'être en reste, avec des lieux uniques à découvrir cet été. D'Agon-Coutainville à Saint-Lô en passant par Montmartin-sur-Mer, sans oublier la côte ouest avec Lessay, Périers et La Haye-du-Puits, ce centre du département vous offre un patrimoine naturel hors du commun. La garantie de passer un mois de juillet dont vous vous souviendrez longtemps.

Une nouvelle découverte chaque jour

Pas question de voir toujours les mêmes paysages ou de se limiter au littoral ! La Pointe d'Agon offre un panorama formidable, où faune et flore s'unissent pour vous charmer. À Saint-Lô, restaurez-vous dans un cadre exceptionnel, avec vue sur l'étang, au Chant des oiseaux. Le village de La Baleine, près de Gavray, vous permettra d'allier idéalement visite historique et découverte de la flore.