Sud-Manche. Trois idées de sorties pour se détendre pendant les vacances

Si vous souhaitez une nette coupure pendant vos vacances, le sud-Manche est la destination rêvée. S'il y a bien sûr des lieux emblématiques, que ce soit le Mont Saint-Michel ou les villes de Granville et d'Avranches, nous vous proposons un éventail de bons plans plus calmes. Le sud du département a en effet de nombreuses destinations prisées à mettre en avant. Pas question donc de se limiter aux sites les plus touristiques.

Le bord de mer… mais pas seulement

Le littoral est évidemment mis à l'honneur avec Saint-Pair-sur-Mer et la Cabane Vauban de Carolles, difficiles à manquer dans la région. En somme, le cocktail idéal entre plages de sable fin et vue unique sur la baie du Mont Saint-Michel. Le cœur du sud-Manche n'est toutefois pas à délaisser. C'est pourquoi nous vous recommandons de passer par le Mortainais. Loin du panorama maritime de la Manche, reconnectez-vous avec le bocage normand et assistez à un spectacle unique : les deux cascades de Mortain, patrimoine naturel unique en Normandie.