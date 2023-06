Insolite. Ce Caennais expatrié au Japon s'est spécialisé dans… le camembert au chocolat

S'il y avait bien une association que l'on n'attendait pas, c'est celle du camembert et du chocolat. Et pourtant : Frédéric Madelaine, pâtissier expatrié au Japon depuis vingt ans, a fait de cette curieuse composition l'un de ses best-sellers : le camembert au chocolat.

Le camembert au chocolat, un best-seller au Japon

Le succès est au rendez-vous, selon l'artisan originaire de Caen : "Je le fais depuis 7 ou 8 ans, explique-t-il à Tendance Ouest. Ça se présente comme six portions dans une boîte à camembert qu'on a créée. On a trois parfums de ganache : framboise, miel et figue. Au-dessus, il y a une couche de ganache au camembert. Le tout est enrobé de chocolat blanc."

D'autres saveurs de ganaches sont aussi disponibles dans ce camembert d'un autre type, comme la tatin ou, plus normande, le calvados. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le pâtissier nous assure qu'il fait partie de ses best-sellers au rayon des produits chocolatés. Il nous tarde que cette curiosité débarque en France pour pouvoir goûter.