Saint-Sulpice-sur-Risle. La dernière manufacture made in France d'aiguilles et d'épingles

C'est une usine mythique du pays d'Ouche, et il est possible de visiter ses ateliers ! La manufacture Bohin, à Saint-Sulpice-sur-Risle, ouvre ses portes aux visiteurs durant l'été pour y découvrir les productions du seul fabricant français d'aiguilles et d'épingles. Le temps de cette visite insolite, vous pourrez découvrir un savoir-faire hors du commun qui perdure dans le temps, Bohin fête cette année ses 190 ans d'existence. Sur 2 500 m2, vous traverserez les ateliers de production (aiguille à coudre, épingle à tête de verre et épingle de sûreté) où œuvrent les salariés, puis vous découvrirez un grand musée contemporain (histoire de l'aiguille et de l'épingle, la Vallée de la Risle et son passé métallurgique). Une visite à épingler dans son agenda, qui est parfaite pour les enfants comme pour les adultes qui pourront ainsi découvrir cette fabrication hors du commun, qui nécessite une grande précision.

Pratique. Mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Adulte : 12 €. Enfants : 7 €.