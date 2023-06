Cherbourg. Panne d'électricité dans le centre-ville : des conséquences pour les commerces

Au moins 300 foyers ont été touchés par une panne d'électricité dimanche 11 juin, toute la journée, dans le centre-ville de Cherbourg. Une partie des rues Albert Mahieu, Gambetta et Maréchal-Foch, ou encore le boulevard Schuman étaient concernés.

Des commerces victimes de la panne

Certains commerces habituellement ouverts le dimanche sont restés fermés en raison de cet incident. Ce fut le cas par exemple pour le Carrefour City de rue Gambetta. Le magasin a pu rouvrir dès le lendemain mais avec des rayons frais et surgelés vides. Les marchandises présentes le dimanche ont dû être jetées. "En raison d'une coupure électrique toute la journée de dimanche, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des produits frais", indique sur ses rayons la direction du magasin. Un retour à la normale est prévu "au plus tard" jeudi 15 juin.

Des rayons vides au sein du magasin Carrefour City rue Gambetta à Cherbourg.

D'autres perturbations

Les feux tricolores du boulevard Robert Schuman et des rues Gambetta et Albert Mahieu n'ont pas non plus fonctionné le dimanche. L'électricité a été rétablie dans la nuit de lundi 12 juin. Les orages du samedi soir et les travaux de rénovation des rues piétonnes ou du Bus nouvelle génération (BNG) ne sont pas en cause. Le dysfonctionnement d'un câble sous-terrain serait à l'origine de la panne.