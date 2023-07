Histoire. Revivez la Bataille de Normandie avec le Mémorial de Montormel

À l'aube du 80e anniversaire du Débarquement, marchez et découvrez un lieu chargé d'histoire en vous rendant au Mémorial de Montormel, où s'est achevée la Bataille de Normandie. Situé entre Argentan et Vimoutiers, c'est dans ce lieu qu'il y a 79 ans, les armées alliées ont écrasé, sous une pluie d'acier, 100 000 Allemands dans la poche de Falaise-Chambois.

Découvrez ces terres de mémoire où les soldats polonais, canadiens, britanniques, américains et français ont fait face aux attaques simultanées et désespérées des troupes allemandes encerclées. Accompagné d'un guide, vous pourrez en savoir plus sur la Bataille de Normandie, avec notamment un film, un diorama animé et la présentation de reliques de terrain. Sur le site dominant la vallée de la Dives, replongez-vous dans cette ultime bataille qui a changé l'histoire de la Normandie, de la France, de la liberté retrouvée.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h. Plein tarif : 6 €- Tarif enfant : 2,50 € - Tarif étudiant 3,50 €.