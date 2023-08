Argentan. Musée Fernand Léger - André Mare : une visite haute en couleur

De leurs premiers pas à Argentan jusqu'à leur renommée internationale, le musée Fernand Léger – André Mare présente les deux artistes, leurs influences et leurs choix artistiques, profondément marqués par leur Normandie natale.

Ce musée aménagé dans la maison d'enfance de Fernand Léger, à Argentan, est un must pour ceux qui souhaitent s'intéresser à l'esthétique cubiste de l'un et le style "art déco" de l'autre. Tout cela guidé par des tablettes numériques qui racontent la vie des deux artistes et leur méthode d'expression.

Pratique. 6 rue de l'Hôtel-de-Ville à Argentan. Plein tarif 5 €. Gratuit moins de 12 ans. Tél. 02 33 16 55 97