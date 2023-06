Démouville. Caen Batteries rebondit en un temps record après un violent incendie

D'un bâtiment de 2 000 m2, il ne reste quasi que des cendres. Le 24 mai dernier, l'entreprise familiale Caen Batteries a été ravagée par un violent incendie dans la ZAC du Clos-Neuf, à Démouville.

Des locaux juste en face

L'étendue des dégâts à l'arrière du bâtiment.

Après 32 ans d'exercice, il n'était pas question pour Vincent Hemmery, le dirigeant de la société, de perdre du temps. Le soir même, il avait les clés d'un nouvel entrepôt. "On a eu une bonne étoile, on a trouvé des locaux vacants à 200 m d'ici. On a récupéré trois cellules, ce qui nous permet de remettre en route l'activité." L'entreprise a seulement été arrêtée deux semaines. Aucun des 11 salariés n'a été au chômage technique. S'il est difficile de faire un état des lieux précis des pertes, Vincent Hemmery le chiffre à plusieurs millions d'euros. "Plusieurs milliers de batteries et notre stock d'engins de mobilité (vélos, trottinettes, quad…) ont péri dans l'incendie." D'ici la fin de semaine, "l'accueil client sera revenu à la normale", précise le gérant, avec l'objectif ultime de revenir dans les anciens locaux. L'expertise de l'assurance est en cours d'analyse.

La fumée a ravagé quasiment la totalité de l'entrepôt.