Armada de Rouen. Quelle accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant ?

L'Armada de Rouen est-il un événement accessible pour les personnes en fauteuil roulant ? C'est une question qui se pose au vu du nombre de visiteurs attendus pour l'édition 2023. Depuis cette année, le Département de Seine-Maritime et la Coordination Handicap Normandie ont eu l'idée de mettre en place l'opération handi-bac, à l'embarcadère du bac de Dieppedalle mis gracieusement à disposition par la collectivité aux personnes à mobilité réduite.

"Sur le pont Guillaume le Conquérant, il n'y a pas d'ascenseur"

"Ce n'est pas si évident une fois qu'on est sur les quais. C'est bien mais, pour y arriver, ce n'est pas si facile. Et puis, on ne peut monter sur aucun bateau, confie Claudine Piernot, venue de Moselle. Par exemple, sur le pont Guillaume le Conquérant, il n'y a pas d'ascenseur pour descendre, alors il faut faire tout une boucle. Et les parkings, ce n'est pas si facile non plus." Elle est venue avec son mari Alain : "Moi, j'ai voulu la conduire en marche avant mais, dès qu'il y a un petit trottoir, il faut faire une marche arrière parce que les roues sont plus grandes. Il y a des villes qui sont mieux adaptées."

"Ce n'est pas parfait partout, mais il y a des progrès"

"On n'a rencontré aucune difficulté pour accéder à l'Armada. Ce n'est pas parfait partout, mais il y a des progrès", assure Chantal Renou, Rouennaise venue avec son beau-frère Guy, en fauteuil. "Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, les ascenseurs fonctionnent bien", ajoute Patrick Georges, venu de la Manche. "L'avantage, c'est que le parking PMR n'est pas très loin, donc c'est pratique", lance Éloïse Perrin, touriste de l'Oise. Elle était aussi venue à l'édition 2019. "C'est là qu'on a eu des problèmes avec les ascenseurs, je sens vraiment la différence cette année, car des certaines de personnes qui n'étaient pas en fauteuil les prenaient aussi", se souvient-elle.

Pour bénéficier du handi-bac, le Département a mis en place une permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 heures, au 02 35 03 54 28 et une adresse mail dédiée : reservation.handi.bac@seinemaritime.fr. Jusqu'au samedi 17 juin, chaque créneau permettra l'embarquement de 65 personnes maximum en situation de handicap et 35 accompagnateurs.