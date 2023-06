Hérouville-Saint-Clair. Le festival Beauregard remet des billets en vente : il va falloir être rapide !

Il faudra être vif, mardi 13 juin pour tenter de décrocher ses places pour le festival Beauregard, qui se déroule à Hérouville-Saint-Clair. L'événement affiche complet depuis le mois de mars, mais a tout de même prévu une exception pour les retardataires, et met en vente "quelques centaines de pass".

Pourquoi maintenant et pas au printemps ? "Afin de garantir le confort de ses festivaliers, John [la mascotte et tête de proue du festival, ndlr] s'est assuré de ne pas vendre plus de billets que de raison et a pour cela gardé une petite marge de sécurité", détaille l'équipe du festival. Les places remises en vente sont des pass 1 jour, valables soit le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche.

La mise en ligne est prévue pour le mardi 13 juin à 10 heures.