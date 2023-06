Rouen. Le festival Rush revient en version nomade

Le festival de plein air orchestré par le 106 de Rouen, prend cette année le large et change de format. Il quitte la presqu'île Rollet pour investir de nombreux sites du territoire : que ce soit la base nautique de Belbeuf avec Lulu Van Trapp ou Bad Bad Bird le samedi 24 juin, Walter Astral, PW Warson et Meaning of tales à l'Union B de Malaunay le dimanche 25 ou encore le théâtre de verdure de Petit-Couronne avec Kevin Morby et Manhattan sur mer le samedi 1er juillet. Si le festival bouscule sa tradition en changeant aussi son calendrier, car il s'étend désormais sur 11 jours, il reste toutefois fidèle à ses valeurs en mixant tous les styles musicaux du folk au hip-hop, des musiques du monde au rap, du rock à la pop, afin d'offrir un panorama de la création musicale actuelle. Il mise aussi sur la diversité et la découverte. Le festival est entièrement gratuit, mais pensez à réserver car les places sont très demandées.

Pratique. Du jeudi 22 juin au dimanche 2 juillet, dans l'agglo rouennaise, gratuit sur réservation. Infos sur rush.le106.com.