Rouen. Nathan Legendre, le Normand prodige du billard 

À 20 ans, Nathan Legendre, inscrit au Rouen Billard Club, possède un palmarès déjà bien étoffé avec deux titres de champion d'Europe Junior de carambole, ou billard français. Son dernier, il l'a décroché en Italie, fin avril. "C'est parti de mon père qui en faisait plus jeune, indique le jeune Normand originaire de Bois-Guillaume. Il était inscrit au club de Rouen et il m'a proposé de venir une fois. J'ai commencé à jouer de plus en plus, ça m'a plu et mon niveau de jeu a augmenté, donc ça m'a poussé à continuer."

Concentration et gestion du stress

Pour performer, le jeune joueur rouennais connaît les secrets de la réussite. "Il faut de la concentration, une bonne gestion du stress, car c'est un sport individuel et il faut réussir à se mettre dans sa bulle. Il faut pas mal de rigueur car on est souvent seul à l'entraînement, donc il faut se pousser à y aller."

Il connaît également les domaines sur lesquels il peut encore progresser pour devenir un top joueur. "Je n'ai pas de coach, je m'entraîne tout seul. Des fois, j'ai des formations par la Fédération ou par moi-même pour continuer de m'améliorer. Et pour être meilleur, il faut que je progresse en termes de technique, et j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau de la régularité du stress. Mais j'ai déjà fait pas mal de progrès cette année."

Allier études et sport de haut niveau

À côté de cette passion, Nathan Legendre suit des études d'ingénieur à l'Insa, Institut national des sciences appliquées de Rouen, une combinaison de deux activités qui va s'avérer plus compliquée à l'avenir. "Avec le sport études à l'Insa, c'est possible de concilier les deux car mon emploi du temps est bien aménagé, mais l'année prochaine, ça ne sera pas possible de le faire."

Objectif triplé

Si le billard français est un sport dont il est difficile de vivre en France, Nathan a d'autres projets et objectifs pour la saison à venir. "Dans mon club, je donne des cours, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est assez compliqué d'être professionnel en France, très peu de personnes arrivent à en vivre. Ceux qui y arrivent donnent des cours à côté." Le Bois-Guillaumais vise désormais le troisième titre de champion d'Europe l'année prochaine, toujours en catégorie libre.