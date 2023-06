Place du commerce. Garderie, chocolaterie et déco : du nouveau dans l'agglomération rouennaise

Un magasin de spécialités au chocolat, une maison d'assistants maternels et une boutique de décoration : trois nouveaux commerces viennent d'ouvrir dans l'agglomération de Rouen.

Chocolat, garderie et décoration

Raphael et chocolat, c'est la nouvelle adresse gourmande de Rouen. Les becs sucrés seront servis puisque dans cette nouvelle adresse du 16 rue du Général-Leclerc, rive droite, le chocolat est à l'honneur du lundi au samedi. Du côté de Malaunay, la maison d'assistants maternels des mini-explorateurs vient elle aussi d'ouvrir, au 84 route de Montville. Les enfants âgés de 2 mois à 3 ans y sont les bienvenus en semaine, le matin et l'après-midi. Enfin, du côté de Bois-Guillaume, l'atelier Archi déco a lui aussi élu domicile il y a peu, au 3763 route de Neufchâtel. Vaisselle, meubles et objets de décoration sont vendus par la gérante passionnée, du mercredi au samedi. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole. Informez la rédaction à l'adresse

redactionrouen@tendanceouest.com.