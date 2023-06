[Photos] Armada. Deuxième journée sur les quais de Rouen : découvrez nos plus belles photos

Le deuxième jour de l'Armada s'achève à Rouen et la plupart des grands voiliers sont déjà amarrés aux quais de Seine. Le beau temps est à nouveau au rendez-vous pour le plus grand plaisir des visiteurs qui commencent à arriver en masse. Avec le soleil, les bateaux n'en sont que plus beaux. La preuve en images :

Le norvégien Statsraad Lehmkhul est l'un des plus gros voiliers de l'édition 2023.

Le Hollandais Hydrograaf est un vieux bateau à vapeur ayant servi de navire hydrographique à la Marine royale néerlandaise de 1910 à 1962 avant d'être transformé en navire musée.

Le magnifique Shtandart participe pour la troisième fois à l'Armada !

Un des 26 matelots de l'Etoile en pleine action.

Michel Bussi, le parrain de l'Armada 2023, est venu saluer Tendance Ouest. Son interview est à retrouver en replay.

Plus discrète la caravelle Vera Cruz sert, elle aussi, de navire école pour les voyages d'étude sur les navires portugais des XVe et XVIe siècles.

Le Cuauhtémoc, véritable chouchou du public est enfin arrivé sur les quais de Rouen.