Caen. Pédalos, paddle, bateaux électriques… Tout ce qu'il faut pour se mettre à l'eau

Avec un port de plaisance, un club de canoë-kayak et une base nautique, la ville de Caen a de quoi satisfaire les adeptes des activités sur l'eau. La base nautique Au fil de l'Orne, située sur l'Orne, quai de l'amiral Hamelin, propose différentes activités à découvrir en famille. En fonction de l'embarcation et de la durée que vous choisissez, les parcours les plus adaptés vous sont proposés. Si vous avez de bons mollets, vous pouvez faire jusqu'à trois heures de pédalo. Ces embarcations peuvent prendre entre une et quatre personnes à bord et vous plonger dans la campagne jusqu'à Louvigny. Autre option : louer un bateau à moteur électrique, qui accueille jusqu'à sept personnes. En famille, on vous conseille les canoës doubles, propices aux éclaboussures à coups de rames. N'hésitez pas à profiter du cours de l'Orne, quasi-linéaire à cet endroit, pour vous essayer à la course entre bateaux. Du paddle vous est aussi proposé. Très en vogue, ce sport consiste à ramer debout sur une planche. Si vous voulez tenter, profitez-en, le plan d'eau est calme et bien protégé du vent !

Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. Plus d'informations sur les tarifs en cliquant ici.