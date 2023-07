Bocage ornais. Trois adresses pour un voyage authentique au pays du médiéval

Il est le territoire préféré des passionnées d'histoire et des curieux qui s'intéressent aux légendes d'antan. Le Bocage ornais possède de nombreux lieux à découvrir, avec des chemins qui vous transporteront à travers l'histoire. Entre Domfront et ses vestiges, Carrouges et son château et Bagnoles-de-l'Orne, la rédaction de Tendance Ouest vous a concocté quelques adresses à ne pas rater.

La Roche d'Oëtre comme point de vue

Envie de partir en voyage tout en restant dans l'Orne ? Rendez-vous aux Trois Cheminées British Pub, à Montsecret-Clairefougère. Vous serez transporté jusqu'en Angleterre avec l'ambiance des bars britanniques. Puis, pour reprendre ses esprits, rendez-vous à Saint-Philbert-sur-Orne pour manger au Caillou, un restaurant avec une vue magnifique, sur la Roche d'Oëtre. Enfin, pour se reposer de cette journée, dormez au Manoir du Lys à Juvigny Val d'Andaine, dans des chambres à l'orée de la forêt d'Andaine, après avoir profité de la piscine extérieure et chauffée.