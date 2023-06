Bonne table près de Caen. Tripes et pétanque dans ce nouveau restaurant

Il faut connaître pour trouver l'endroit, ou alors, comme moi, que votre GPS soit bien précis ! Le restaurant La Triperie est situé dans la zone d'activité entre Giberville et Colombelles, collé au E.Leclerc Drive. Une fois assis, en terrasse malgré ce vent désagréable, le gérant nous apporte la carte et ses conseils. "Nous avons de superbes tripes venant de Morteaux-Coulibœuf", vante Yann Touchard. En s'asseyant à la table d'un restaurant portant un tel nom, impossible de partir sur autre chose. Pourtant, d'autres plats sont appétissants : des tartares au bœuf ou au saumon, du jambon braisé au cidre, ou bien le plat du jour, des tomates farcies.

Des tripes reconnues

Je n'ai presque pas eu le temps de picorer les olives et dés de fromage offerts en apéritif que mes tripes sont déjà servies. Niveau rapidité, on ne pouvait faire mieux. Elles sont excellentes, bien fondantes, et accompagnées de frites.

Les tripes à la mode de Caen.

"Je me fournis chez Christophe Hodin, champion du monde en 2007, renseigne le gérant. Il n'y a pas de gras, de gélatine, il ne garde que les morceaux nobles." Une fois mon plat avalé, je n'ai plus la place pour enchaîner et préfère en rester là. Direction l'intérieur pour payer ce repas, affiché à 16,50 € sur la carte, tout en sachant qu'une formule existe, permettant de rajouter une entrée ou un dessert, pour un total de 19,90 €. Ce fut alors une belle surprise de découvrir l'univers du restaurant. Une petite fontaine est placée au milieu et, plus loin, trône un vieux véhicule, "un triporteur de 1954 de la marque Peugeot, issu de ma collection", affiche Yann Touchard. Au fond, un baby-foot, un jeu de fléchettes et, un peu plus caché, un terrain de pétanque ! "Les boules sont à la disposition des clients, on vient jouer comme on veut." Le soir, seules des planches apéritives sont servies, et le restaurant prend alors des formes de petit village, où chacun peut venir se détendre, jouer et boire un coup.

13 rue Jean Monnet à Colombelles. Ouvert du lundi au vendredi.