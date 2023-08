Dans la rue Saint-Blaise, en plein cœur d'Alençon, découvrez la maison natale de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Retrouvez l'authenticité de la demeure grâce à la mise en scène qui permet de recréer l'ambiance et l'atmosphère de la vie familiale des Martin.

La chapelle avec ses sculptures et ses fresques évoque la vie de Thérèse et s'ouvre sur la chambre conjugale des saints époux Martin, également chambre natale de sainte Thérèse et lieu du décès de sa sœur sainte Zélie. Un jardin aménagé, fleuri et arboré, permet de profiter d'une pause en plein air.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Tél. 02 33 26 09 87