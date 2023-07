Briouze. Dinos, Josman et plein d'autres artistes attendus au festival Art Sonic

C'est l'événement musical de l'année dans l'Orne, le festival Art Sonic est de retour vendredi 21 et samedi 22 juillet, à Briouze. Avec plus de 22 000 festivaliers venus souffler la 25e bougie de son édition 2022, cette année encore, la ville va de nouveau vibrer au rythme de la musique.

Pour sa 26e édition, Art Sonic accueille les artistes du moment avec comme tête d'affiche, le vendredi, le rappeur Dinos. Il sera aussi possible d'écouter Kavinsky, Tiakola, Joachim Parstor, Mouse Party x Mehdi Maïzi, Zaho de Sagazan, Birds In Row, Gurl ou encore Alizar. Le samedi, c'est Josman qui sera le plus attendu sur scène, avec aussi Jeanne Added, HO9909, Youv Dee, Trinix, Julien Granel, Creeds & Helen Ka, Lewis Evans et Vulves Assassines. Sans oublier les plus petits avec Kid Sonic, qui accueillera Ego le Cachalot et DJ Bluff.

Pratique. Tarifs : Pass 2 jours + camping : 71,79 € ; vendredi 21 juillet + camping : 46,15 € ; samedi 22 juillet + camping : 46,15 €. festival-artsonic.com.