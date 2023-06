Université de Caen. Un diplôme pour apprendre à parler normand

Bien l'boujou ! Le normand est un dialecte qui se perd, mais certains se battent pour le faire perdurer. Un nouveau diplôme universitaire d'études normandes a vu le jour cette année à l'université de Caen, et les premiers lauréats étaient récompensés ce jeudi 8 juin. Entre histoire de la région depuis les temps médiévaux, droit normand, et bien évidemment de la linguistique, les 18 diplômés se seront passionnés pour la Normandie pendant 80 heures.

Retraité, et diplômé !

Chaleureusement applaudi par ses camarades, Bernard Desgrippes est le doyen de l'aventure. Âgé de 77 ans, il n'avait même le bac ! "On m'a dit 'ah tu retournes sur les bancs de la fac'. Sauf que non, je n'y suis jamais allé sur ces bancs !", s'amuse le désormais diplômé. Très attaché au patois de Domfront, dont il est originaire, il tient à ce que ce langage perdure dans le temps. "Je suis un collecteur de mots, un sauveteur de mots", sourit Bernard.

Alors, il publie des livres à ce propos. Prochainement, il devrait sortir le cinquième tome de son vocabulaire normand du bocage domfrontais, ainsi que 800 expressions normandes "à vous laisser la goule sous le nez !". "Je peux inscrire diplômé universitaire d'études normandes à côté de mon nom, c'est un peu l'apothéose pour moi", clame-t-il fièrement.

Les vacs, le qua et le quin

Graziella Bertin est originaire de Rouen. Ces études ont permis à celle qui parle déjà le dialecte en famille de mieux comprendre certaines choses. "Ce sont mes racines, et j'aime savoir pourquoi on dit ça, comprendre pourquoi on parle de telle manière", explique cette agent de la région. Et alors, quelle est son expression préférée ? "Cacher le qua ! C'est pour dire de chasser le chat, et non pas simplement le cacher comme je le pensais", sourit-elle. Autre exemple avec le cidre : "En Basse-Normandie on dit 'le bray', alors qu'en Haute, ce sera plutôt 'le cid'".

Questionnés sur leurs ressentis suite à cette première édition de ce cursus, "il n'y avait pas assez d'heures", a lancé l'un des étudiants, qui aurait aimé que cette passionnante transmission de savoir dure plus longtemps. L'an prochain, ce diplôme universitaire d'études normandes devrait accueillir de nouveaux élèves soucieux de découvrir leurs origines.