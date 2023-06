Alerte météo. Normandie : quatre départements en vigilance jaune orages

Le vent nord-est n'aura pas suffi à repousser les nuages sur les départements de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche qui sont placés en vigilance jaune orages le vendredi 9 juin.

Dans son bulletin, Météo France annonce "des orages parfois forts vendredi après-midi et soirée sur une large partie ouest et sud du pays. Les orages pourront donner de forts cumuls de précipitations en peu de temps et s'accompagner de grêle".

Plus précisément, la Manche, l'Orne et le Calvados sont placés en vigilance jaune de 15 h à 23 h. Dans l'Eure, la vigilance jaune est annoncée de 16 h à 22 h.

Quelles recommandations ?

Dans cette situation, le gouvernement recommande d'être attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.

Pour être certains de la situation en temps réel et adapter vos activités, tenez-vous au courant de l'évolution météorologique.