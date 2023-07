Histoire. Plus de cent ans de conflits documentés au Mémorial de Caen

Le thème principal de cet immense édifice, c'est la Seconde Guerre mondiale, Normandie oblige. Et on le ressent dès l'entrée au Mémorial de Caen : le Hawker Typhoon, avion d'attaque britannique, fait son petit effet sur les visiteurs. Le musée propose une rétrospective sur le D-Day et la Bataille de Normandie, et un intéressant changement de focus sur le Japon en guerre. Construit sur l'emplacement d'un bunker, le Mémorial retrace l'histoire de la division allemande qui défendait le littoral du nord-ouest du département. Les amateurs de géopolitique y trouveront aussi leur compte, avec une analyse de l'évolution des conflits en Europe et en Asie, du mur de Berlin aux doctrines d'équilibre de la Terreur.

Une expo pop-choc

Cette année, le Mémorial propose une exposition intitulée "Années pop, années choc, 1960-1975" sur les mouvements de contestation liés à mai 68 et à la guerre du Vietnam avec aussi, sur deux étages, le regard d'artistes sur cette période.

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. Tarifs : adulte 19,80 €, enfant (10-18 ans) 17,50 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Pass famille 51 € (2 adultes et 1 enfant ou plus, 1 adulte et 2 enfants ou plus).