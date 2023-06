Calvados. 60 carcasses de véhicules abandonnées dans une zone protégée

L'état reste sensible à sa lutte pour préserver l'environnement. Mercredi 31 mai dernier, une opération a été menée dans la zone protégée des marais de l'Aure, à l'ouest du Calvados. Un grand dépôt sauvage y a été constaté par différents services.

Se sont rendus sur place les gendarmes d'Isigny-sur-Mer et le Groupe d'investigations sur les atteintes à l'environnement en coordination avec les agents de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et de la de la brigade de contrôle et de recherche des finances publiques. "60 carcasses de véhicules et de nombreuses infractions et délits à l'environnement ont été constatées", précise la préfecture du Calvados sur ses réseaux sociaux.

Les photos publiées montrent de nombreux véhicules laissés à l'abandon dans la nature.