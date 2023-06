Agneaux. Des CM1 de l'Institut Saint-Lô primés pour leur travail sur les économies d'énergie

"Il y a une maquette avec des économies d'énergie dessus", décrit Noam, 10 ans. C'est pour ce travail que sa classe de CM1 de l'Institut Saint-Lô, à Agneaux, a été récompensée, jeudi 8 juin par le premier prix régional du concours Watty. Durant l'année, ils ont suivi des séances de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau, avec le Syndicat départemental d'énergies de la Manche. Ils ont ensuite décidé de participer à ce concours national. Des élèves de toute la France ont ainsi proposé des œuvres pour mettre en avant comment faire des économies d'énergie.

La maquette de l'éco-ville des CM1 de l'Institut Saint-Lô d'Agneaux.

"C'est la maquette éco-ville. Il y a des panneaux solaires, des éoliennes, des récupérateurs d'eau, des transports en commun", détaille Mathis. Il précise : "C'est une ville qui est plus écologique." Les élèves ont choisi aussi d'installer une véritable innovation : des tyroliennes, pour éviter de prendre la voiture.

Apprendre aux enfants pour faire économiser les parents

"On peut se déplacer en trottinette et consommer moins d'électricité dans la maison", assure Johanne, qui a rapporté du matériel à la maison. "On a mis les mousseurs, ça permet que le robinet coule moins vite", explique-t-elle.

Gilles Marin, chargé d'animation du Syndicat départemental d'énergies de la Manche, porte ce projet dans les écoles du département. Depuis 2020, il a rencontré 5 000 élèves dans 200 établissements pour parler des écogestes, ces petits changements à faire au quotidien pour faire des économies d'énergie. "Pour nous aujourd'hui, les enfants sont le vecteur principal", affirme-t-il. Il doit encore rencontrer une soixantaine de classes l'année prochaine.