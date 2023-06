Photographie. Nikos Aliagas à Rouen pour son exposition "Rencontres en bord de Seine"

La Normandie, "je ne l'avais jamais observée derrière l'appareil photo. Ce que l'on croit voir sans objectif est différent de la démarche du photographe", confie le célèbre animateur télé Nikos Aliagas. Jeudi 8 juin, il s'est rendu à l'hôtel du département de Seine-Maritime à Rouen pour l'inauguration de son exposition de photos "Rencontres en bord de Seine". L'occasion de mettre en lumière les paysages et les habitants normands en pleine Armada.

"Dans mon travail, la Normandie m'inspire beaucoup de doutes"

"Dans mon travail, la Normandie m'inspire beaucoup de doutes. Elle ne se donne pas facilement. La lumière n'est quasiment pas la même chaque jour, alors qu'en Méditerranée je sais comment m'adapter et attendre la lumière la plus douce", dévoile le célèbre journaliste d'origine grec. "La Normandie peut vite changer d'apparence. La lumière du fleuve n'est pas la même que celle de l'océan par exemple, tout est mouvement en permanence alors que paradoxalement, on croit que rien ne bouge", assure-t-il. "Pour un photographe c'est du pain béni, parce qu'il est obligé de s'adapter, de trouver des sources d'inspirations, essayer de chercher des visages et d'en trouver les contours intérieurs."

En parallèle, Nikos Aliagas était aussi venu dans la région normande pour présenter sa deuxième exposition "Le Spleen d'Ulysse", située à l'abbaye de Jumièges près de Rouen. Elle sera visible jusqu'au 31 octobre et celle du Département, jusqu'au 15 juillet. Et pour terminer son séjour à Rouen en beauté, il sera aussi présent jeudi 8 juin de 17 h 30 à 19 heures pour une séance de dédicace à l'Armitière.